Mężczyzna podpalił się w pobliżu Białego Domu

Park Ellipse położony jest na południe od białego Domu. Do podpalenia doszło w pobliżu pomnika Waszyngtona.

Rzecznik Secret Service Jeffrey Adams przekazał w oświadczeniu, że oficerowie zareagowali w ciągu kilku sekund i natychmiast zaczęli udzielać poszkodowanemu pierwszej pomocy.

Mężczyzna, który dokonał samopodpalenia, został przetransportowany do szpitala. Urzędnicy nie poinformowali, w jakim jest stanie.

17-letnia Alina Berzins powiedziała w rozmowie z CNBC, że widziała mężczyznę, który biega, a następnie cały pokryty jest ogniem. - Wszyscy byliśmy w szoku - powiedziała nastolatka.

