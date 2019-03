Najszczęśliwszy kraj świata? Znów Finlandia. Polska - 41

Finlandia drugi rok z rzędu znalazła się na czele World Happiness Report - przygotowywanego przez ONZ rankingu najszczęśliwszych państw świata.

Ostatnie miejsce w zestawieniu zajął Sudan Południowy.

Poniżej dalsza część artykułu

W rankingu znalazło się 156 krajów. Przy określaniu poziomu szczęścia pod uwagę brano PKB na osobę, wsparcie socjalne dla mieszkańców tych krajów, prognozowaną długość życia, poziom skorumpowania kraju, a także poziom swobód obywatelskich.

Finlandia zajęła pierwsze miejsce m.in. ze względu na to, że mieszkańcy Finlandii mają dostęp do darmowej edukacji, silnie subsydiowanej służby zdrowia, taniej opieki nad dziećmi, a także do nieskażonego działalnością człowieka środowiska naturalnego.

W 10 najszczęśliwszych państw świata znalazły się jeszcze Dania, Norwegia, Islandia, Holandia, Szwajcaria, Szwecja, Nowa Zelandia, Kanada i Austria. USA zajęły 19 miejsce.

W ciągu roku poziom szczęścia najbardziej zmniejszył się w Jemenie, Indiach, Syrii, Botswanie i Wenezueli.

Największy awans - aż o 50 miejsc - zanotował w rankingu Benin.

Polska zajęła w zestawieniu 41 pozycję - za Salwadorem, Bahrajnem czy Trynidadem i Tobago, ale przed Argentyną, Koreą Południową Węgrami czy Japonią.