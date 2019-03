Muzeum Auschwitz: Nie pozujcie na torach kolejowych

„Kiedy przyjedziesz do Muzeum Auschwitz, pamiętaj, że jesteś w miejscu, w którym zginęło ponad milion osób. Uszanuj pamięć o nich” – czytamy we wpisie, który opublikowano na Twitterze Auschwitz Memorial. Zaapelowano także, aby osoby, które odwiedzają to miejsce nie robiły sobie zdjęć na torach kolejowych. „Są lepsze miejsca, aby nauczyć się utrzymać równowagę niż to, które symbolizuje wywózkę setek tysięcy ludzi na śmierć” – zaznaczono.

Post został polubiony już ponad 18 tys. razy oraz udostępniony ponad 7 tys. razy. Internauci uważają, że to bardzo istotny post.

When you come to @AuschwitzMuseum remember you are at the site where over 1 million people were killed. Respect their memory. There are better places to learn how to walk on a balance beam than the site which symbolizes deportation of hundreds of thousands to their deaths. pic.twitter.com/TxJk9FgxWl