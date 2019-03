Nie wszyscy bojkotują Michaela Jacksona

Znane na całym świecie muzeum figur woskowych Madame Tussauds poinformowało, że pozostawia w swojej kolekcji podobizny Michaela Jacksona. Pamiątki po piosenkarzu, wbrew ogólnemu trendowi, nie znikną także z zasobów słynnego Rock and Roll Hall of Fame - pisze Onet.

Bojkot Jacksona to konsekwencja emisji przez telewizję HBO dokumentu "Leaving Neverland". Film przedstawia czyny pedofilskie, których miał dopuszczać się Michael Jackson.

Po emisji filmu show-biznes na całym świecie zaczął wypierać się słynnego muzyka. Kolejne stacje radiowe zapowiadały, że nie będą emitowały utworów "króla popu", do akcji dołączyły też muzea pozbywające się pamiątek po Jacksonie.

Jak się jednak okazuje, nie wszystkie. Wśród instytucji, które zdecydowały się pozostawić swoje zasoby w dotychczasowym stanie są Rock And Roll Hall Of Fame i muzeum figur woskowych Madame Tussauds - donosi Onet, powołując się na amerykańskie media.

- Prezentowane figury odzwierciedlają postaci, które miały wpływ na kulturę popularną i które odwiedzający chcą zobaczyć - tłumaczy przedstawiciel Madame Tussauds. - Michael Jackson był i jest jedną z atrakcji Madame Tussauds prezentowanych na całym świecie. Regularnie monitorujemy wybór prezentowanych figur w oparciu o informacje zwrotne od zwiedzających - komentuje przedstawiciel placówki.

Także Rock and Roll Hall of Fame, jednego z najsłynniejszych muzeów rock and rolla na świecie, mieszczące się w amerykańskim Cleveland, postanowili, że pamiątki po Jacksonie pozostaną na swoich miejscach.

Jackson, za swojego życia, został dwukrotnie upamiętniony w muzeum - pierwszy raz z zespołem Jackson 5 w 1997 roku, później w 2001 już jako solowy artysta.

Tymczasem pozew przeciwko domniemanym ofiarom Jacksona, za "zhańbienie pamięci" piosenkarza, zapowiedziały grupy fanów muzyka z Francji.