Pomogła ukryć się Snowdenowi, dostała azyl w Kanadzie

Kobieta, która pomogła Edwardowi Snowdenowi ukryć się w Hongkongu po ujawnieniu ściśle tajnych dokumentów NSA, w poniedziałek wraz z córką dotarła do Kanady, gdzie udzielono im azylu.

- Teraz ja i Keana jesteśmy stałymi mieszkańcami Kanady. Teraz jesteśmy bezpieczne i wolne. Jestem bardzo wdzięczna - powiedziała 42-letnia Vanessa Rodel w rozmowie z reporterami na lotnisku w Toronto. Kobiecie towarzyszyła jej siedmioletnia córka.

Poniżej dalsza część artykułu

We wtorek obie mają wyruszyć do Montrealu, gdzie będą mieszkać jako uchodźcy, utrzymywani przez pozarządową grupę For the Refugees.

Rodel należała do grupy ludzi, którzy udzielili schronienia Snowdenowi, byłemu pracownikowi CIA i współpracownikowi amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (NSA). Snowden mieszkał u niej w domu w Hongkongu w 2013 roku, kiedy ukrywał się przed władzami USA.

Największy wyciek danych informacji w historii USA ujawnił istnienie globalnych programów nadzoru, prowadzonych przez NSA we współpracy z partnerami z Australii, Wielkiej Brytanii i Kanady. Snowden, który obecnie mieszka w Rosji, został oskarżony przez USA w czerwcu 2013 r. o szpiegostwo i kradzież tajemnic państwowych.

Kanada przyznała Rodel (która jest Filipinką) i jej córce azyl już w styczniu, ale ze względów bezpieczeństwa trzymano to w tajemnicy.

Pięć innych osób, które pomogły Snowdenowi, również wystąpiło o azyl, ale według dziennika "National Post" wciąż pozostają w Hongkongu w oczekiwaniu na odpowiedź.