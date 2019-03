Szef Volkswagena przeprasza za "Ebit macht frei"

Herbert Diess, dyrektor generalny grupy Volkswagen, przekazując informacje na temat zysków przywołał nazistowskie hasło.

We wtorek Herbert Diess powiedział "Ebit macht frei". Jest to nawiązanie do słów "Arbeit Macht Frei", co oznacza "praca czyni wolnym". Napis ten pojawił się na bramie nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Ebit jest określeniem zysku operacyjnego.

Diess wyjaśnił, że żałuje swojej wypowiedzi. Wytłumaczył, że użył niefortunnego wyboru słów. - W żadnym momencie nie miałem zamiaru umieszczać tego stwierdzenia w fałszywym kontekście. W tamtym czasie po prostu nie myślałem o takiej możliwości - powiedział.

We wtorek Volkswagen ogłosił, że zamierza wypuścić do 2028 r. niemal 70 nowych modeli elektrycznych, aby stać się liderem ekologii w sektorze motoryzacji, ale oświadczyła, że nakłady na modernizację fabryk, kursy walut i spadek sprzedaży z powodu nowych testów na emisję spalin zmniejszyły marże VW, Audi, Skody i Porsche; marża głównej marki zmalała w 2018 r. do 3,8 proc. z 4,2 proc. rok wcześniej.