Holandia: Strzelanina w Utrechcie. Co najmniej trzy ofiary AFP

W holenderskim Utrechcie doszło do strzelaniny. Są ranni - informuje holenderska policja. Holenderskie media informują o trzech ofiarach i co najmniej dziewięciu rannych. Władze wprowadziły dodatkowe środki bezpieczeństwa wokół siedziby parlamentu, w Hadze. Policja nie wyklucza terrorystycznego motywu ataku. Policja apeluje do mieszkańców, aby pozostawali w domach, ponieważ nie może wykluczyć kolejnych ataków.