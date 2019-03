Ciało w Warcie. Znaleziono dowód osobisty poszukiwanego studenta

Przy zwłokach znalezionych wczoraj w Warcie znajdował się dowód osobisty poszukiwanego od stycznia studenta Politechniki Poznańskiej Michała Rosiaka.

Informację o znalezionych w Warcie zwłokach mężczyzny policjanci otrzymali wczoraj około 13. Odkrył je w Obornikach przypadkowy przechodzień. Na miejsce pojechali pojechali policjanci i strażacy. Ciało mężczyzny wyciągnięto z rzeki.

Już wczoraj firma detektywistyczna Weremczuk&Wspólnicy, która na zlecenie rodziny szukała zaginionego studenta, poinformowała, że ich ustalenia okazały się prawdziwe.

RMF FM podaje, że przy ciele znaleziono dowód osobisty na nazwisko Michał Rosiak. Dziś krewni poszukiwanego studenta mają zidentyfikować znalezione zwłoki.

19-letni Michał Rosiak zaginął w nocy z 17 na 18 stycznia. Wcześniej wraz z kolegami bawił się w nocnym klubie na Starym Rynku.

Tuż przed 1 w nocy sam opuścił lokal i ruszył w stronę Cytadeli. Kamery monitoringu miejskiego zarejestrowały jak przemieszcza się uliczkami ulicami Rynkową, Masztalarską, Wroniecką, Bóżniczą, Grochowe Łąki, Małe Garbary, Szelągowską.

W połowie lutego media powołując się na nieoficjalne dane z policji podawały, że najbardziej prawdopodobne jest to, że student wpadł do Warty i utonął. Wszystko na to wskazuje, że tak się stało.