Po urodzeniu ważył 268 gramów. Po pięciu miesiącach leczenia wypisany zdrowy do domu AFP

Noworodek z Tokio, "ważący po porodzie tyle, co większa cebula" - jak pisze AFP - został wypisany do domu. To najmniejszy urodzony chłopczyk na świecie, który bezpiecznie opuścił szpital.