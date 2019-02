Gucci wycofuje bluzę "przypominającą czarną twarz"

Włoska marka odzieżowa spotkała się z krytyką po tym, jak na portalach społecznościowych pojawiły się zdjęcia bluzy o wartości 890 dolarów, z wycięciem na ustach i czerwonym obramowaniem.

W związku z pojawiającymi się zarzutami firma Gucci wycofała produkt ze sprzedaży i wydała oświadczenie. "Uważamy, że różnorodność jest wartością fundamentalną, którą należy w pełni szanować".

Przedstawiciele firmy dodali, że ten incydent będzie okazją do nauki dla pracowników Gucciego.

To kolejny incydent z udziałem znanej firmy modowej. W grudniu firma Prada wycofała ze sprzedaży breloczki z linii Pradamalia.

Problematyczny zwyczaj blackface sięga pierwszej połowy XIX wieku - biali wykonawcy smarowali twarze w smarze lub paście do butów, podkreślali na czerwono usta i tworzyli w ten sposób karykatury czarnych. Przedstawienia blackface portretowały wszelkie stereotypy związane z czarnoskórymi - przedstawiani byli oni jako osoby gorsze, nieświadome i leniwe.

Prada accused of using blackface imagery at NYC store and online https://t.co/Q7WvmEaTjg pic.twitter.com/C0bIwwbSbK