Dziewięć dni operacji. Hiszpanie wierzą, że dwuletni chłopiec żyje AFP

Dwuletni Julen Rosello dziewięć dni temu spadł do odwiertu o głębokości 110 metrów. Hiszpanie walczą z czasem, by uratować życie chłopca. Co się dokładnie wydarzyło i jak wygląda trwająca operacja?