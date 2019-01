Zniszczony pomnik Jana Pawła II i napis "pedofilia w Kościele"

Jak informuje Onet, stojący niemalże w centrum miasta pomnik Jana Pawła II został oblany czerwoną farbą. Policja dostała zgłoszenie o dewastacji dopiero kilka dni później, ale monument wyczyszczony już został między innymi dzięki lokalnym działaczom Kukiz'15.

Jak pisze Onet, stojący przy ulicy Hallera pomnik Jana Pawła II został oblany czerwoną farbą. Policja przesłuchała już pierwszych świadków i zabezpieczyła monitoring. Choć nie zdradzono więcej szczegółów, wiadomo, że monument został oblany farbą kilka dni temu.

Pomnik, za sprawą lokalnych działaczy Kukiz’15 oraz kibiców trzecioligowego klubu piłkarskiego KP Starogrard, został już wyczyszczony. Jednym z inicjatorów akcji był Tomasz Walczak z Kukiz’15, który w rozmowie z Onetem zwrócił uwagę, że tego samego dnia na murze kościoła miłosierdzia Bożego w Starogardzie pojawił się napis "Pedofilia w Kościele".

Polityk umieścił na Facebooku wpis, w którym nazwał ten incydent „obrzydliwym przestępstwem. "Oczywiście jeżeli ktoś z duchownych dopuścił się pedofilii i postawiono mu zarzuty prokuratorskie powinien być potępiony i surowo ukarany, ale na Boga nie można burzyć za to kościołów. Jeżeli tego obrzydliwego przestępstwa dokona lekarz czy policjant to w związku z tym mamy dewastować szpitale czy posterunki policji? To już jest barbarzyństwo, z którym jako zdrowe społeczeństwo powinniśmy walczyć” - czytamy na portalu społecznościowym.