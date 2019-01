WOŚP: Nie my i nie Jurek najbardziej was potrzebujemy

Na stronie internetowej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jej przedstawiciele podziękowali internautom i osobom publicznym za wsparcie oraz skomentowali pomysł organizacji wieców poparcia szefa fundacji, Jurka Owsiaka.

„Jesteśmy, wszyscy w Fundacji, a przede wszystkim Jurek, wzruszeni, poruszeni i wdzięczni za Wasze przeogromne wsparcie dla nas i dla Jurka. Bardzo chcielibyśmy każdemu z Was odpowiedzieć i osobiście podziękować za każdą wiadomość, za każdy komentarz, za każdy mail, za każdy sms, czy też za każdy wyraz wsparcia umieszczony na ogrodzeniu naszej Fundacji” - czytamy w oświadczeniu. „Wszystkie te sygnały w przeogromnej ilości i sile skierowaliście w naszą stronę, każdy ma w sobie ogromną moc emocji, przyjaźni i bardzo wzmacnia naszego ducha (...) Każdy jeden gest Waszej solidarności z Orkiestra i Jurkiem jest niesamowicie ważny” - kontynuowali przedstawiciele WOŚP.

W dalszej części wpisu odniesiono się do pomysłu zorganizowania wieców poparcia dla Jurka Owsiaka. „Jesteśmy Wam w sposób nieograniczony wdzięczni. Jednak w tej chwili to nie my i nie Jurek najbardziej Was potrzebujemy. Największą tragedię przeżywają teraz bliscy ś.p. Prezydenta Pawła Adamowicza, jego rodzina, współpracownicy, przyjaciele, mieszkańcy Gdańska. W tej chwili to oni najbardziej potrzebują wsparcia i to oni muszą poczuć, że w obliczu tego koszmaru nie są osamotnieni. My, całą Fundacją, także ze wszystkich sił chcemy ich wspierać, i wyrazimy swoją z nimi solidarność w czasie sobotnich uroczystości w Gdańsku. Pozostańmy więc do momentu pożegnania ś.p. prezydenta Pawła Adamowicza w zadumie, a potem przyjdzie czas na naszą wspólną pracą na rzecz lepszej przyszłości” - zaznaczono.

Decyzja Jurka Owsiaka o rezygnacji ze stanowiska szefa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wywołała falę komentarzy w sieci. Internauci apelują, aby zmienił decyzję. W sieci utworzono hashtagi #jurekzostań oraz #MuremZaOwsiakiem. Do Jurka Owsiaka zaapelowało również wiele popularnych osób.