Kanada: Organizacja charytatywna finansowała bazy wojskowe w Izraelu 123RF

Żydowski Narodowy Fundusz Kanady (The Jewish National Fund of Canada), jedna z najdłużej działających w Kanadzie organizacji charytatywnych, jest przedmiotem audytu kanadyjskiego urzędu skarbowego, po pojawieniu się skargi, że zebrane środki organizacja przekazuje na budowę infrastruktury dla izraelskiej armii, co jest niezgodne z kanadyjskimi przepisami podatkowymi.