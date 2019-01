2017 r.: Żydzi z Izraela rzadziej odwiedzali Muzeum Auschwitz

W 2018 roku 65 tys. obywateli Izraela odwiedziło Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. To mniej niż w 2017 roku - wówczas Muzeum Auschwitz-Birkenau odwiedziło 83 tys. zwierzających z Izraela.

Liczba odwiedzających Muzeum Auschwitz-Birkenau z Izraela zmniejszyła się o 21 proc. - zauważa izraelska agencja JTA. Agencja podkreśla przy tym, że ogólna liczba zwiedzających Muzeum w Oświęcimiu zwiększyła się o 50 tys. osób (do 2 152 000 zwiedzających rocznie).

JTA łączy mniejszą liczbę turystów z Izraela w Polsce ze sporem między Polską a Izraelem wiosną 2018 roku w związku z nowelizacją ustawy o IPN kryminalizującej przypisywanie narodowi polskiemu zbrodni popełnionych przez nazistów w czasie II wojny światowej.

Strona izraelska podkreślała, że ustawa w takim kształcie godziła w swobodę debaty na temat Holokaustu i badań historycznych.

Wielu polityków izraelskich w czasie sporu Izraela z Polską nawoływało do zakończenia subsydiowania wyjazdów studyjnych izraelskich uczniów do Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Ostatecznie wyjazdy uczniów nie zostały wstrzymane, a spadek ruchu z Izraela był spowodowany decyzjami osób prywatnych z Izraela, które rezygnowały z wyjazdu do Polski.

Jednocześnie - jak zauważa JTA, liczba turystów z Izraela w Polsce zwiększyła się w 2018 r. do 250 tys. - to wzrost o 79 proc. w stosunku do 2017 roku. Z kolei liczba odwiedzin Izraela przez turystów z Polski zmniejszyła się o 17 proc. (z 498 tys. do 405 tys.).