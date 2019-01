Wielka Brytania: 64-metrowa bryła tłuszczu odkryta w kanale ściekowym

South West Water, firma zarządzająca kanalizacją i wodociągami w południowo-zachodniej Anglii, poinformowała o znalezieniu w jednym z kanałów ściekowych gigantycznej bryły złożonej z tłuszczu, olejków, chusteczek dla niemowląt, patyczków do uszu i innych artykułów sanitarnych. Jej długość to 64 metry.

Andrew Roantree z South West Water powiedział, że "usunięcie tego potwora zajmie zespołowi kanalizacyjnemu około ośmiu tygodni pracy w wyjątkowo trudnych warunkach". Wezwał też obywateli, aby nie wylewali tłuszczu do ścieków ani nie spuszczali podobnych rzeczy w toalecie. - Nie karmcie tego "fatberga" - zaapelował.

Odrażająca góra tłuszczu została odkryta w kanale w nadmorskim mieście Sidmouth pod bulwarami, które są jednym z najbardziej reprezentacyjnych i popularnych wśród turystów atrakcji.

- To największy zator jaki odkryliśmy w historii naszej firmy - powiedział Roantree.

Nie jest to jednak rekord na Wyspach. W 2017 roku w kanałach we wschodnim Londynie odkryto zator z artykułów sanitarnych długości 250 metrów. Część znaleziska trafiła później do Museum of London w specjalnych przezroczystych pudełkach.