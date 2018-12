Rektor do studentów: Nie skarżcie się, zabijcie ich AFP

- Jeśli jesteście studentem tego Uniwersytetu, nigdy nie przychodźcie do mnie z płaczem - mówił do studentów Raja Ram Yadav, zastępca rektora Veer Bahadur Singh Purvanchal University, uczelni wyższej znajdującej się w stanie Uttar Pradesh. - Jeśli wdacie się w bójkę, bijcie ich, jeśli to możliwe zabijcie ich, zajmiemy się tym później - dodał.