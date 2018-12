Sondaż: Jakie tematy były dla Polaków najważniejsze w 2018 r.?

Stulecie odzyskania niepodległości, wycofanie się PiS z ustawy o Sądzie Najwyższym i wybory samorządowe – to najistotniejsze tematy dla Polaków.

Obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, wycofanie się PiS z reformy Sądu Najwyższego oraz jesienne wybory samorządowe – to zdaniem Polaków najważniejsze wydarzenia mijającego roku. To wyniki badania IBRiS dla „Rzeczpospolitej". Na kolejnych miejscach znalazły się między innymi afera KNF oraz spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Sondaż przeprowadzono 19 grudnia. Wyniki sondażu z zadowoleniem przyjmuje Kancelaria Prezydenta, która mocno angażowała się politycznie w obchody stulecia.

Niepodległość najważniejsza

– Cieszę się, że Polacy dostrzegli znaczenie stulecia odzyskania niepodległości i że tak tłumnie uczestniczyli w różnych wydarzeniach z tym związanych – mówi nam Błażej Spychalski, rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy. Prezydent i jego doradcy forsowali też pomysł, aby jednocześnie z rocznicą odbyło się referendum konstytucyjne, ale ten pomysł został odrzucony przez PiS. W badaniu IBRiS obchody stulecia odzyskania niepodległości za najważniejsze wydarzenie w tym roku uznało 28 proc. ankietowanych. – To jest tak, że postrzeganie ważnych wydarzeń jest trochę zależne od sympatii politycznych. Pewnie zwolennicy obozu rządzącego wskazywali na stulecie z braku innych sukcesów. W te obchody zaangażowani byli najważniejsi ludzie w państwie, co sprawia, że łatwo się wpisać w taką opowieść.

Wyniki tego sondażu wskazują też na to, że w tym roku nie było innych wielkich przełomów – komentuje w rozmowie z „Rzeczpospolitą" dr Jarosław Flis z Uniwersytetu Jagiellońskiego. 18 proc. wskazało jako najważniejsze wycofanie się PiS z reformy Sądu Najwyższego, 13 proc. – jesienne wybory samorządowe, a 11 proc. – aferę KNF. Spotkanie prezydenta Dudy z prezydentem Trumpem w Białym Domu za najważniejsze uznało 10 proc. ankietowanych. Pozostałe wydarzenia – jak ustawa o IPN, taśmy Morawieckiego czy nawet rekonstrukcja rządu – znalazły się na dużo dalszych miejscach.

Tylko 1 proc. ankietowanych za najważniejsze wydarzenie tego roku wskazało konflikty w opozycji. To może pokazywać, że sprawy, którymi ekscytują się politycy, nie zawsze przebijają się do opinii publicznej w takim stopniu, jak się to wydaje. Z drugiej strony trzy najważniejsze zdaniem Polaków wydarzenia w tym roku były omawiane przez wiele miesięcy – jak właśnie rocznica odzyskania niepodległości czy kwestia Sądu Najwyższego. Bitwa o Sąd Najwyższy i zmiany w wymiarze sprawiedliwości są jednym z najważniejszych tematów polskiej polityki co najmniej od chwili, gdy 1,5 roku temu pojawiła się pierwsza wersja zmian w SN.

Nowe odsłony afer KNF

W 2018 r. Sąd Najwyższy pozostał najważniejszym polem starcia – i jednocześnie takim, na którym obóz rządzący musiał się wycofać. Konieczna była nowelizacja ustawy o SN cofająca niektóre zmiany – w wyniku działań Komisji Europejskiej i Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. – W polityce trzeba brać pod uwagę fakt, a faktem jest kontekst międzynarodowy i przeświadczenie coraz większej liczby Polaków, że potrzebna jest stabilność. Pewne korekty były niezbędne – powiedział w „Faktach po Faktach" TVN24 w ubiegły czwartek wicepremier i minister nauki Jarosław Gowin.

Opozycja uznaje, że wycofanie się PiS to pierwszy krok na drodze do naprawy wymiaru sprawiedliwości. Po wygranych wyborach jesienią PO zapowiada wprowadzenie „Aktu odnowy Rzeczypospolitej", który ma cofnąć inne zmiany wprowadzone przez PiS w sądownictwie od 2015 roku. Trzeci główny wątek polityczny 2018 roku to wybory samorządowe – pierwsze od 2015 roku. Tuż po nich wybuchła afera KNF, która znalazła się wysoko w naszym zestawieniu.

Politycy PiS początkowo liczyli, że sprawa ujawniona przez „Gazetę Wyborczą" będzie zbyt skomplikowana dla wyborców. Jednak kolejne wątki związane z aferą, które pojawiły się od tego czasu w mediach trafiły, jak widać, do powszechnego obiegu, co odnotowuje opozycja.

– Byłem przekonany, że obchody stulecia odzyskania niepodległości będą najważniejsze w tym roku. Ale ta rocznica została zmarnowana przez rządzących. To pokazuje, że był to rok jak każdy inny – zdominowany przez bieżące sprawy. Afera KNF ma cały czas nowe odsłony. KNF staje się symbolem – i wcześniejszych nagród, i patologii całego układu rządzącego – komentuje w rozmowie z „Rzeczpospolitą" Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej i były szef resortu obrony.