USA: Bezczelny włamywacz poprosił właściciela okradzionego mieszkania o podwiezienie do domu

Władze stanu Maine twierdzą, że pewien włamywacz był tak bezczelny, że nie tylko przygotował sobie jedzenie i oglądał telewizję w rabowanym domu, ale jeszcze poprosił o podwózkę samochodem niczego nie podejrzewającej ofiary kradzieży.

Biuro szeryfa hrabstwa York poinformowało, że 35-letni Derek Tarbox włamał się do domu w Waterboro w niedzielne popołudnie, wziął prysznic, ubrał się w odzież właściciela domu i oglądał telewizję, gdy nagle przybył sam właściciel.

Niezrażony niczym intruz powiedział mu, że pomylił się i wszedł do mieszkania, ponieważ błędnie sądzi, że dom należał do jego przyjaciela. I poprosił właściciela o podwiezienie samochodem do własnego domu.

Pechowy właściciel powiedział władzom, że historia wydawała mu się prawdopodobna, więc zawiózł przestępcę do domu w Hollis, który tak naprawdę należał do krewnych Tarboksa. Dopiero później, po powrocie, ofiara zdała sobie sprawę, że jej dom został splądrowany.

Tarbox był sprytny, ale nie na tyle, by ukryć się przed władzami. W środę został aresztowany, ma zostać oskarżony o włamanie i kilka innych przestępstw.