ONZ alarmuje: Korei Północnej brakuje żywności

Produkcja żywności w Korei Północnej w 2018 roku zmniejszyła się - alarmuje Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).

W Korei Północnej - jak podkreśla FAO - podstawowymi produktami żywnościowymi są ryż i kukurydza, ale zbiory ryżu mają być w tym roku poniżej średniej ze względu na nieregularne opady i problemy z nawodnieniem pól ryżowych - pisze FAO w raporcie.

Poniżej dalsza część artykułu

Niekorzystne warunki pogodowe wpłynęły też negatywnie na zbiory kukurydzy - czytamy w raporcie.

W efekcie w 2019 roku Korea Północna będzie musiała sprowadzić 641 tys. ton żywności - znacznie więcej niż pozyskała w 2018 roku (w mijającym roku do Korei Północnej trafiło 66 tys. ton żywności z pomocy humanitarnej, a Pjongjang sprowadził dodatkowo 390 tys. ton żywności).

FAO w swoim raporcie pisze, że w Korei Północnej rozszerza się problem "braku dostępu do żywności".

AFP przypomina, że Korea Północna jest regularnie nękana przez klęski głodu - w latach 90-tych z powodu niedożywienia w kraju tym miały umrzeć miliony ludzi.

W raporcie FAO Korea Północna jest jednym z 40 krajów (31 z nich znajduje się w Afryce), które wymagają pilnej pomocy jeśli chodzi o dostarczanie im żywności.

Według agencji ONZ 10,3 mln mieszkańców Korei Północnej potrzebuje pomocy.

David Beasley stojący na czele FAO zaznacza jednocześnie, że choć Korea Północna ma dziś problem z niewystarczającą ilością żywności, to jednak nie osiągnął on jeszcze tej skali, co w latach 90-tych.