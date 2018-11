Nastolatka krytykowała użycie broni. Zginęła od przypadkowej kuli

Nastoletnia Sandra Parks dwa lata temu nagrodzona została za napisanie eseju, w którym skrytykowała przemoc oraz używanie broni palnej. Jak informuje "The New York Times” teraz została zastrzelona.

Jak informuje "The New York Times” do tragedii doszło w tym tygodniu.

Sandra Parks została postrzelona, gdy siedziała w swojej sypialni. Tatiana Ingram, siostra dziewczynki, opowiadała, że nastolatka weszła do salonu i powiedziała ich matce, że jest ranna. - Moja siostra wzięła to na siebie, jak żołnierz. Po prostu weszła do pokoju i powiedziała: mamo, jestem postrzelona - opowiadała.

Sandra Parks otrzymała jeden strzał w klatkę piersiową. Biuro prokuratora okręgowego oskarżyło dwóch mężczyzn o nieumyślne spowodowanie zabójstwa, ale okoliczności zdarzenia nadal są badane.

Matka Sandry, Bernice Parks, powiedziała w rozmowie z lokalną gazetą „The Milwaukee Journal Sentinel”, że jej córka "była dla niej wszystkim”. - Moje dziecko nie lubiło przemocy - podkreśliła. - Była moim aniołem od czasu, gdy była pojawiła się w moim łonie, do czasu, gdy odeszła - dodała.

W pracy, która zajęła trzecie miejsce w konkursie eseistycznym, dziewczynka apelowała o większą empatię, mniej agresji i podkreśliła, jak ważne jest jej zdaniem zdobycie wykształcenia. ”Jesteśmy przyszłymi liderami, ale jeśli nie zdobędziemy wykształcenia, nic nie osiągniemy" - napisała. W swojej pracy podkreślała także, że świat pełen jest bezsensownej przemocy i nienawiści, której „ofiarami są małe dzieci”.

W ciągu ostatnich dwóch lat 12 uczniów ze szkół publicznych w mieście Milwaukee zostało ofiarami zabójstw. Sandra Parks była siódmą ofiarą w tym roku.