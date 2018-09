Chcą zabić tygrysa, który zjadł 5 osób. Aktywiści: Niewinny

Indyjski Sąd Najwyższy odrzucił apelację w sprawie powstrzymania odstrzelenia tygrysicy, która miała zjeść pięć osób w zachodnim stanie Maharashtra.

Jak informuje BBC, Sąd Najwyższy w Indiach orzekł, że nie będzie protestować, jeśli strażnicy leśni będą zmuszeni strzelać do tygrysa, gdy nie będą mogli go złapać.

Urzędnicy twierdzą, że tygrys, którego nazywają T1, zabił pięć osób. Aktywiści kwestionują jednak, czy zwierzę było za to odpowiedzialne.

Indyjska populacja tygrysów, która od kilku lat znajdowała się w stanie upadku, systematycznie rośnie od 2006 roku, gdyż kraj zwiększył działania ochronne w sprawie tych zwierząt.

Pracownik leśny Pradip Rahurkar powiedział BBC, że urzędnicy najpierw będą starali się uspokoić i schwytać tygrysicę. - Jeśli to się nie powiedzie, zwierzę będzie musiało zostać zastrzelone, aby uniknąć kolejnych śmierci - powiedział.

Zwierzę było ostatnio widziane w dzielnicy Yavatmal.

Urzędnicy podkreślają, że będą starali się uspokoić także dwa młode tygrysicy oraz tygrysa nazywanego T2, który został zauważony na tym samym terytorium.

Składający petycję, którzy skierowali sprawę do sądu, twierdzą, że wydział leśny nie ma "niezbędnej wiedzy", aby schwytać zwierzę. - Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby uratować T1 i jej rodzinę, ponieważ są one niewinne i niezbędne dla naszego ekosystemu - powiedział w rozmowie z BBC Ajay Dubey, jeden ze składających petycję i obrońca przyrody, zanim sąd oddalił apelację.

Indie są domem dla 60 proc. tygrysów na świecie. W 2014 roku badania wykazały, że liczba tygrysów wzrosła z 1,706 w 2011 roku do 2226. To o 30 proc. więcej. Sukces ten został przypisany aktywistom oraz inicjatywom rządowym mającym na celu usprawnienie działań na rzecz ochrony zwierząt.

W 2017 roku sąd w Maharashtra utrzymał nakaz zabicia tygrysa, gdyż zwierzę oskarżone zostało o zabicie czterech osób. Aktywiści naciskali wówczas, aby tygrys został przeniesiony w inne miejsce.

Większość ataków tygrysów na ludzi to przypadkowe spotkania. Przypadek tygrysicy T1 część osbób postrzega jako coś innego, gdyż seria ataków na ludzi w krótkim odstępie czasu może oznaczać, że tygrys celowo poluje na ludzi.