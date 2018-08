Sąd zablokował odstrzał grizzly w parku Yellowstone

Sąd federalny w Montanie wydał tymczasowy nakaz blokujący odstrzał niedźwiedzi grizzly w parku Yellowstone. Strzelanie do niedźwiedzi było zabronione od ponad 40 lat.

W sprawie odstrzału niedźwiedzi protestowali ekolodzy, którzy domagają się wpisania gatunku na listę zwierząt chronionych.

Decyzja sądu została ogłoszona dwa dni przez planowanym odstrzałem. Stany Wyoming i Idaho wydały zgodę na zabicie 23 niedźwiedzi.

W czerwcu 2017 roku amerykańskie władze stwierdziły, że niedźwiedzie grizzly nie będą dłużej zaliczane do gatunku zagrożonego.

Poza Alaską w USA żyje około dwóch tysięcy niedźwiedzi. To niewiele w porównaniu do rekordu, który wynosił 100 tysięcy sztuk. W 1975 roku liczba ta spadła do zaledwie kilkuset, dlatego podjęto decyzję o wpisaniu grizzly na listę gatunków zagrożonych.