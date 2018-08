10 lat na morzu. Rodzina przepłynęła 58 000 mil

Jak podaje CNN, rodzina po raz pierwszy wyruszyła 21 sierpnia 2008 roku z Puget Sound w stanie Waszyngton. Behan i Jamie Gifford porzucili pracę, zabrali dzieci i postanowili wyruszyć w podróż.

- Łódź jest naszym domem - powiedziała Behan Gifforg w rozmowie z CNN.

Dzieci Giffordów nie mają telefonów komórkowych i wychowywane są z dala od kultury popularnej. Niebawem rodzina podróżować będzie jedynie z młodszymi dziećmi, ze względu na to, że najstarsze rozpocznie naukę w college'u w Portland.

Rozmawiając o ostatnich dziesięciu latach swojego życia, para podkreśla, że choć była to nietypowa przygoda, wiele dała ich rodzinie. - Wcześniej prawie się nie widzieliśmy, a teraz nasza rodzina jest bardzo silna. Mieliśmy najwspanialszą okazję poznania świata z naszymi dziećmi - zaznaczyła Behan.

Giffrodrowie dotarli do 48 krajów, przepłynęli 58 000 mil i wydali około 300 000 dolarów.

Przygody rodziny można śledzić można na ich blogu www.sailingtotem.com.

Woke up to find our family's story in CNN! Grateful for the opportunity to share how wonderful cruising is with a wider audience, and seed the dream of a different life! https://t.co/YHMXBsvuOp pic.twitter.com/2zOaFyqERb