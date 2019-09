44. okręg wyborczy: Ujazdowski wygra z Kasprzakiem

Według sondażu przeprowadzonego przez IBRiS dla „Rzeczpospolitej" Kazimierz Michał Ujazdowski może liczyć na pewny mandat senatora ze swojego stołecznego okręgu. Mimo że konkurujący z nim przedstawiciel Obywateli RP Paweł Kasprzak otrzymuje ponad 11 proc. poparcia, to oficjalny kandydat KO wygrywa. Marek Rudnicki z PiS otrzymuje 29 proc. wskazań. – Pojawiły się spekulacje, że kandydatura Kasprzaka „zamiesza", że się przysłuży PiS, ale tak raczej nie będzie – mówi szef IBRiS Marcin Duma. – Może być nawet tak, że dzięki jego startowi mniej głosów będzie pustych.

Paweł Kasprzak uznał to za „policzek wobec wszystkich warszawiaków", szybko zebrał podpisy i zarejestrował własny komitet. Zapowiedział też, że wycofa się z wyścigu, jeśli okaże się, że to Ujazdowski cieszy się poparciem mieszkańców, a nie on.