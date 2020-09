Jaki: Nieprawdziwe są informacje o naszych żądaniach

Po dzisiejszych rozmowach przy Nowogrodzkiej partia rządząca nie przekazała mediom żadnego komunikatu. Jedyną informacją był lakoniczny wpis rzeczniczki PiS o "podjęciu decyzji o zdecydowanych rozstrzygnięciach".

Z nieoficjalnych informacji, do których dotarły media, wynika, że najpóźniej we środę dojdzie do ostatecznego spotkania Kaczyńskiego z Ziobrą, podczas którego liderowi Solidarnej Polski zostaną postawione "twarde warunki".