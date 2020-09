Wójcik: Był minister lepszy od Ziobry. Lech Kaczyński

Dziś w siedzibie PiS przy Nowogrodzkiej odbyło się posiedzenie władz partii Jarosława Kaczyńskiego, poświęcone dalszym losom Zjednoczonej Prawicy i Zbigniewa Ziobry.

Po tym, jak Solidarna Polska zagłosowała przeciwko "ustawie futerkowej" i stanowczo opowiedziała się przeciwko tzw. ustawie o bezkarności, koalicja zatrzęsła się w posadach.

Politycy PiS, jak Marek Suski, wprost mówili, że "byli koalicjanci powinni pakować biurka", lub jak Ryszard Terlecki stwierdzali, że "koalicja praktycznie nie istnieje".

Po dzisiejszych rozmowach przy Nowogrodzkiej partia rządząca nie przekazała mediom żadnego komunikatu. Jedyną informacją był lakoniczny wpis rzeczniczki PiS o "podjęciu decyzji o zdecydowanych rozstrzygnięciach".

Z nieoficjalnych informacji, do których dotarły media, wynika, że najpóźniej we środę dojdzie do ostatecznego spotkania Kaczyńskiego z Ziobrą, podczas którego liderowi Solidarnej Polski zostaną postawione "twarde warunki".