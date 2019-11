Czarzasty: Zielone światło dla połączenia SLD z Wiosną

- Należy się spodziewać połączenia na wspólnie ustalonych warunkach SLD i partii Wiosna. Partia Razem idzie swoją drogą, która jest przez nas absolutnie szanowana, ustalona razem z nami. Taką sobie drogę wybrali i będziemy im we wszystkim pomagali - zadeklarował.

- SLD ma nadzieję, że poprzez współpracę, poprzez pracę w Sejmie, w Senacie, poprzez konsolidację lewicy, doprowadzimy do tego - i taki jest nasz cel - żeby za cztery lata rządzić, bądź współrządzić - dodał Czarzasty.

W celu fuzji zwołana została Konwencja Krajowa Sojuszu Lewicy Demokratycznej, która odbędzie się 14 grudnia 2019 r. Jej celem będą zmiany Statucie partii, które dadzą podstawę prawną do zmian organizacyjnych.

Kilka dni temu Adrian Zandberg pytany w RMF FM, dlaczego jego ugrupowanie sprzeciwia się pomysłowi, by wraz z SLD i Wiosną stworzyć jedną partię, stwierdził, że różnice między tymi partiami są "oczywiste". - Jeżeli ktoś zamknąłby oczy, a później otworzył i spojrzał - z jednej strony na Razem, z drugiej strony na Sojusz, to te różnice zobaczy - powiedział poseł elekt. Według Zandberga, utworzenie jednej partii "byłoby o tyle bezsensu", że wyniki wyborów świadczą, iż koalicja "dzięki swej różnorodności" dotarła do różnych wyborców.