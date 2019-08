Uczniowie mogą iść do wojska

To kontynuacją nauczania przedmiotu szkolnego edukacja wojskowa, na który uczęszczali przez trzy semestry ostatnich dwóch lat nauki w szkołach. Łącznie absolwenci zaliczyli 185 godzin lekcyjnych.

Szkolenie absolwentów klas mundurowych potrwa do 28 sierpnia. Po jego zakończeniu absolwenci klas wojskowych staną się żołnierzami rezerwy i już we wrześniu będą mogli ubiegać się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej.