Ponad 250 interwencji na Mazowszu. Idą kolejne burze

W Mińsku Mazowieckim wczoraj do godz. 15.30 spadło 78,69 mm deszczu. Najbardziej intensywny opad był w godzinach 10.15-11.15, kiedy to w przeciągu godziny wynik wyniósł 39,56mm.

Efektem opadów było m.in. zalanie kilku ulic w mieście, m. in. ul. Kościelnej, Czarnieckiego, Wyszyńskiego czy osunięcie się ziemi z wału kolejowego na ul. Sosnkowskiego.

Jak podaje portal minskmaz.com. do niebezpiecznego zdarzenia doszło w okolicach ul. Ludowej, gdzie do rowu wpadł mężczyzna i został porwany przez nurt. Na szczęście osoba sam wydostał się z wody i trafił do szpitala.