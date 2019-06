Do wojska na wakacje

Resort obrony dodaje, że szkolenie praktyczne będzie zrealizowane w ramach dwóch turnusów, pierwszy odbędzie się od 30 czerwca do 10 sierpnia, natomiast drugi od 18 sierpnia do 28 września. Po pierwszej części szkolenia studenci złożą przysięgę wojskową, drugi moduł podoficerski zostanie zakończony egzaminem podoficerskim. Studenci, którzy ukończą ten kursy będą mogli po zakończeniu nauki podjąć służbę w wojsku, wstąpić do WOT, albo zostaną przeniesieni do rezerwy i co jakiś czas będą wzywani na ćwiczenia. W poprzednim roku – wtedy po raz pierwszy ruszył taki program, zaliczyło go ok. 3,4 tys. osób. Program będzie realizowany do 2021 r. W tym roku po raz pierwszy niektórzy studenci będą mogli zaliczyć szkolenie dotyczące cyberbezpieczeństwa.