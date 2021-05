Podczas ćwiczeń wojskowych Dragon sprawdzą gotowość do walki

Armia informuje, że jest to „ćwiczeniem o charakterze defensywnym". – Jego głównym celem jest sprawne przygotowanie i zgrywanie sił Dowództwa Generalnego RSZ do wykonywania zadań w ramach operacji obronnej prowadzonej we współdziałaniu z WOT i układem pozamilitarnym – powiedział w poniedziałek gen. Jarosław Mika, dowódca generalny.

Poniżej dalsza część artykułu