Armia przeszkoli medyków

Wojska Obrony Terytorialnej od kilku dni są wspierane przez wysokiej klasy specjalistów z zakresu medycyny. To rezerwiści, którzy w ramach służby okresowej sami zdecydowali się wrócić do wojska.

Już teraz WOT ma do dyspozycji 1 171 żołnierzy, którzy posiadają umiejętności medyczne. Zostali oni zaangażowani np. na granicach do pomiaru temperatury podróżnych lub są w gotowości do działania. W tej grupie jest 1 096 żołnierzy, którzy ukończyli kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy, 53 żołnierzy ratowników medycznych, 22 pielęgniarzy i pielęgniarek. Osoby te pracują dzisiaj na rzecz służby zdrowia. Część żołnierzy od poniedziałku zajmuje się pobieraniem wymazów do przeprowadzenia testów na obecność koronawirusa. Akcja prowadzona jest w Nowym Mieście Lubawskim oraz w Gdańsku.