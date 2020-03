Ostrzeżenie: oszuści podszywają się pod żołnierzy

Oszust podszywał się pod żołnierza WOT i chciał pieniędzy za dokonanie zakupów. Wojsko radzi, aby w takich przypadkach zgłaszać sprawę policji. Do seniorów trafią ulotki z ostrzeżeniami.

Kak informuje ppłk Marek Pietrzak, rzecznik Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, do przypadku wyłudzenia pieniędzy doszło w Zabrzu. Oszust zadzwonił do starszej osoby prosząc o pieniądze, za które rzekomo miał zrobić zakupy. Na szczęście przebywająca w domu kobieta zorientowała się, że to może być próba oszustwa i skontaktowała się z koordynatorem ds. wsparcia w brygadzie OT, który się nią opiekuje.

- Wszyscy kombatanci, którzy są pod moją opieką wiedzą, że tylko ja mogę kontaktować się z nimi w sprawach związanych z zakupami i dostarczeniem żywności - informuje cytowana w komunikacie dowództwa WOT Daria Czarnecka, koordynator ds. wsparcia dystrybucji w 13 Śląskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. - Dlatego w tym przypadku nie doszło od oszustwa.

Dowództwo WOT przypomina, że seniorzy, którym pomagają żołnierze podzieleni są na dwie grupy. Pierwsza to kombatanci i osoby starsze objęte bezpośrednią opieką koordynatora z brygady. Ta grupa osób objęta jest wsparciem, które obejmuje możliwość robienia zakupów, a co za tym idzie przepływ pieniędzy. Osoby te zostały poinformowane o zasadach nieprzekazywania pieniędzy nikomu poza żołnierzem WOT – opiekunem z ramienia brygady OT.

Drugą grupą są osoby objęte opieką Ośrodków Pomocy Społecznej i Caritas. Wsparcie tych osób polega na dostawach paczek żywnościowych z banków żywności. W stosunku do tej grupy osób żołnierze WOT nie są upoważnieni do robienia dodatkowych zakupów, a co się z tym wiąże nikt nie może pobierać na nie pieniędzy.

- W przypadku podejrzeń prób wyłudzenia prosimy powiadomić Policję oraz koordynatora z brygady WOT - radzi ppłk Marek Pietrzak.

Przypomnijmy, że od kilku dni Wojska Obrony Terytorialnej prowadzą ogólnopolską operację przeciwkryzysową pod kryptonimem „Odporna Wiosna" (RESILIENT SPRING). Żołnierze WOT dostarczają m.in. żywność i leki, wspierają służby sanitarne i samorządy terytorialne, współpracują z ośrodkami pomocy społecznej i Caritasem, wspierają rodziny personelu medycznego, kombatantów, osoby starsze i przebywające w kwarantannie.