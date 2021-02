Nie ma litości dla mundurowych nienoszących maseczek

W policyjnym środowisku głośno o dwóch przypadkach – funkcjonariusza z Poznania i policjantki z Wałcza, którzy ostentacyjnie wyrażali „maseczkowy" sprzeciw. On dostał ostrzeżenie o „niepełnej przydatności do służby", ona grzywnę. Toczy się wobec niej postępowanie dyscyplinarne.

– Komendant miejski ze względu na lekceważące podejście do obowiązujących w czasie pandemii nakazów polecił wszcząć wobec funkcjonariusza postępowanie dyscyplinarne. I za nieprzestrzeganie zasad etyki zawodowej wymierzył mu karę ostrzeżenia o niepełnej przydatności do służby – mówi nam Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.

– Są z nim problemy. Np. prosił o przeniesienie do ruchu drogowego, a jak tam trafił, to po dwóch tygodniach napisał, że nie może jeździć radiowozem, bo ma chorobę lokomocyjną – słyszymy.

Ostentacyjnie, i to wielokrotnie, przemieszczała się po budynku komendy bez maski policjantka z Wałcza. Chodziła po korytarzach, do okienka dyżurnego, pomiędzy sekretariatem a wydziałami, z parteru na piętro. Nie zasłoniła ust i nosa, nawet wchodząc na odprawę służbową.

– Wcześniej nosiła maseczkę, od listopada zaczęła negować zasadność jej noszenia, wypowiadając się na ten temat także w internecie – słyszymy w komendzie. Jak podkreśla asp. Beata Budzyń, rzeczniczka komendy, „przełożeni zwracali kilkakrotnie uwagę i pytali, dlaczego nie nosi maseczki, na co policjantka nie przedstawiła racjonalnych powodów. Przełożeni musieli zastosować taką samą miarę jak do innych osób niestosujących się do przepisów obowiązujących w całej Polsce, kierując wniosek do Sądu Rejonowego w Wałczu".