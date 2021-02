Tajemnica strzału w Sejmie. Złamano zasady

Do postrzału doszło przy czyszczeniu broni. Jak ustaliliśmy, nie miało to jednak miejsca w pomieszczeniu przystosowanym do przeładowywania broni, lecz po prostu w pomieszczeniu dowodzenia, przy komputerze. Jerzy Dziewulski, były poseł i były antyterrorysta, mówi, że prawdopodobnie doszło do złamania przepisów, choć nie uważa tego za poważne naruszenie. – Przymknąłbym na to oko, bo robi tak wielu funkcjonariuszy różnych służb. Dużo bardziej niepokojące jest to, że funkcjonariusz nie zdawał sobie sprawy z tego, że miał nabój w komorze. Jeśli chodził po Sejmie z przeładowaną bronią, byłby to niezły skandal – komentuje.