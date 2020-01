Wybuch w budynku mieszkalnym. Dwie osoby poszkodowane

Do eksplozji - jak podaje lokalny portal kamienskie.info doszło dziś rano. - Z wstępnych informacji wynika, że kiedy doszło do zdarzenia w budynku znajdowały się dwie osoby.

W wyniku eksplozji prawdopodobnie została naruszona konstrukcja budynku, przez co może on nie nadawać się on do zamieszkania. - Stan budynku oceni inspektor nadzoru budowlanego - poinformował Polsat News Michał Wiaderski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim.