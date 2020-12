Warszawa: Chciał zdetonować samochód pod komisariatem

W serii wpisów na Twitterze Komenda Stołeczna Policji poinformowała o planowanym zabójstwie policjantów.

"Ostatnie tygodnie to niebywały hejt skierowany wobec policjantów. Mieliśmy do czynienia z groźbami, które były kierowane nie tylko do nich, ale również ich rodzin. Tym razem mamy jednak do czynienia z realnym zagrożeniem życia policjantów" - przekazała KSP.

Jak informuje policja, 23-letni mężczyzna próbował zdetonować pojazd pod jednym z komisariatów w Warszawie.