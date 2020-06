Udaremniono rekordowy przemyt kokainy. Morawiecki: Widać, jak dbamy o bezpieczeństwo

- Słyszeliśmy o śmierci 28-letniej dziewczyny, która zatruła się dopalaczami. Codziennie dochodzą do nas informacje o tym, że poprzez używanie różnego rodzaju dopalaczy, narkotyków, giną ludzie, zwykle młodzi - mówił Mateusz Morawiecki.

Podkreślił, że w akcji, w której brały udział CBŚP i Straż Graniczna udało się udaremnić przemyt o rekordowej wartości. - Trzeba podkreślić, że ten transport przybył z Ekwadoru do Hamburga, do Niemiec, i tamtym służbom nie udało się doprowadzić do wykrycia narkotyków. My traktujemy z najwyższą powagą wszystkie tego typu zagrożenia - oświadczył premier.

- Poprzez ten udaremniony przemyt widać, jak dbamy o bezpieczeństwo nie tylko Polaków. Znaczna część tego transportu szła również do Skandynawii czy z powrotem do Niemiec - dodał.

Szef MSWiA Mariusz Kamiński powiedział, że efekt akcji służb jest powodem do satysfakcji. - To historyczne osiągnięcie, to największy sukces w historii polskiej policji, jeżeli chodzi o wykrycie takiej ilości twardych narkotyków - stwierdził. Dodał, że chodzi o ponad 3 tony czystej kokainy.

Komendant główny Policji Jarosław Szymczyk powiedział, że w zeszłym roku CBŚ zabezpieczyło ponad 7 ton różnego rodzaju narkotyków, w tym roku - blisko 6 ton. - To pokazuje ogromny profesjonalizm tej służby - ocenił.