Policjant umieszczał w sieci drastyczne zdjęcia z interwencji

W kolejnej relacji pisał: "Nie będzie wątróbki na obiad, nic nie znalazłem".

Gdy internauci zaczęli zwracać uwagę na to, że funkcjonariusz nie zachowuje się w sposób odpowiedni, odpowiadał: "Jeśli nie rozumiesz, po co to jest ten profil, to mnie nie obserwuj".

Konto prowadził policjant z jednej z jednostek podległych Komendzie Powiatowej Policji w Wołominie. Rozpoczęło się postępowanie wyjaśniające w tej sprawie.

- Trwają czynności wyjaśniające, sprawa może zakończyć się postępowaniem dyscyplinarnym, a w związku z wysłaniem materiałów do prokuratury - informuje nadkom. Sylwester Marczak, rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji.

Więcej: Onet.pl