Gen. Marian Różański: Społeczeństwo nie jest gotowe na generałów w polityce Generał Mirosław Różański Fotorzepa, Kuba Kamiński

- Nie jestem za tym, żeby czynny generał publicznie kontestował to, co przedstawia na przykład minister obrony narodowej albo zwierzchnik sił zbrojnych. Natomiast jeżeli już rozmawiają merytorycznie, to wszystkie sprawy powinny być bardzo precyzyjnie przedstawiane - mówił w TVN24 były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych gen. Mirosław Różański.