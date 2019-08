Francja odprawiona w trzech setach AFP

Polska wygrała z Francją 3:0 (25:21, 25:19, 25:20) w niezwykle istotnym spotkaniu dla losów awansu do Tokio - podaje Onet. Biało-Czerwoni nie pozostawili rywalom złudzeń, od początku do końca kontrolując przebieg wydarzeń na parkiecie. Vital Heynen postawił na Macieja Muzaja, który odpłacił mu się świetną grą. Mistrzowska forma naszych przyszła w kluczowym momencie. W niedzielnym meczu ze Słowenią do awansu wystarczy nam wygranie jednego seta.