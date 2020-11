Przyłębska: Parlament Europejski naruszył trójpodział władzy

W wywiadzie udzielonym Polskiej Agencji Prasowej Przyłębska stwierdziła, że europosłowie wkroczyli w obszar niezależności Trybunału Konstytucyjnego, a to stanowi naruszenie trójpodziału władzy.

Parlament Europejski przyjął wczoraj rezolucję ws. faktycznego zakazu prawa do aborcji w Polsce. Potępiono w niej październikowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego stwierdzający niekonstytucyjność przepisu zezwalającego na przerwanie ciąży w przypadku ciężkich i nieodwracalnych wad płodu. Zdaniem europosłów orzeczenie TK zagraża zdrowiu i życiu kobiet, gdyż spycha aborcję do podziemia, prowadząc do wzrostu liczby nielegalnych, niebezpiecznych, tajnych i zagrażających życiu aborcji. Niewiążącą prawnie rezolucję poparło 455 europosłów, 145 było przeciw, 71 wstrzymało się od głosu.

