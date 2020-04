Koronawirus: prawnicy chcą odblokowania sądów

– Dziś sądy nie funkcjonują, co nie oznacza, że nie ma sporów. Tyle tylko, że są odłożone na półkach w kancelariach jako nieskierowane do sądów pozwy. Konflikty związane z pandemią zwiększą liczbę spraw o kolejne setki tysięcy. Grozi to paraliżem wymiaru sprawiedliwości – mówi Maciej Bobrowicz, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.

