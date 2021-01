Prof. Małgorzata Gersdorf zakażona koronawirusem. Leczy się amantadyną z Niemiec

- Myślałam, że to zatoki, ale byłam tak słaba, że ja nigdy z tymi zatokami nie miałam takiej słabości. Poszłam zrobić prywatnie test- i się okazało, co się okazało.

Prof. Krzysztof Simon, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu ostro skrytykował polityka - Pan minister Warchoł mógł wziąć amantadynę lub jej nie wziąć. Mógł tak samo się czuć po tym wszystkim. Na jakiej podstawie wysuwa takie wnioski? To bardzo smutne, jeśli oficjalny przedstawiciel rządu opowiada takie androny. To może być szkodliwe. To nie witamina D czy cynk - mówił dolnośląski konsultant wojewódzki ds. chorób zakaźnych.

Amantadyna jest stosowana jako lek przeciwwirusowy w leczeniu i profilaktyce grypy typu A u osób dorosłych. Medykament stosowany jest u chorych na Parkinsona. Pacjenci chorzy na COVID-19, którzy stosowali amantadynę w leczeniu wyzdrowieli. Nie ma jednak badań, które potwierdzają skuteczność terapii.