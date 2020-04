Sądy po koronawirusie zaleją sprawy wywołane pandemią

– Tak, chcemy umożliwić prowadzenie i rozstrzyganie spraw na posiedzeniach niejawnych i rozprawach przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa epidemicznego. Trudno wskazać w tej chwili datę wejścia w życie tych zmian. Na pewno jednak trzeba przygotować wymiar sprawiedliwości do funkcjonowania w stanie epidemii, aby zagwarantować konstytucyjne prawo do sądu – mówi „Rzeczpospolitej” Anna Dalkowska, wiceminister sprawiedliwości odpowiedzialna za funkcjonowanie sądownictwa.

Czy to prawda? – sprawdziliśmy w samym Ministerstwie Sprawiedliwości.

– Sądom przybędzie spraw każdej kategorii – uważa krakowski sędzia Waldemar Żurek. I dodaje, że taki jest efekt każdego kryzysu. Wylicza sprawy upadłościowe firm i upadłości konsumenckiej; pozwy o zapłatę; rozwody będące wynikiem kwarantanny i alimentacyjne, z powodu utraty środków do życia.

– Takich spraw może być wiele – twierdzi mecenas. – W najmie dochodzi bowiem do tzw. częściowej niemożliwości świadczenia, powstaje więc problem, jaki czynsz powinien płacić najemca, jeżeli nie może w pełni korzystać z wynajmowanego lokalu. Problematyczne okazuje się też rozliczanie usług, które nie mogą być świadczone w całości lub części: prywatne przedszkola, szkoły czy kluby fitness.

– Kiedy nie ma możliwości przeprowadzenia normalnej rozprawy ani też zdalnej, to z dwojga złego lepiej rozstrzygnąć sprawę na posiedzeniu niejawnym (po odebraniu stanowisk zdalnie, choćby mailem albo i pocztą) niż nie rozstrzygnąć jej wcale. W przeciwnym razie albo pozarażamy ludzi, albo w dbałości o ich prawo do sądu nie damy im go wcale – mówi „Rz” prezes jednego z sądów.