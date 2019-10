Kto chciał zamknąć usta świadkowi w aferze podkarpackiej

– Liczę na to, że ten wyspecjalizowany wydział prokuratury rzetelnie zbada działania wciąż aktywnych ludzi z układu podkarpackiego, którzy chcą mnie zastraszyć i podważyć moją wiarygodność – mówi nam Marek K. I zapewnia, że nie przestanie rozpracowywać mafijnych układów w regionie. – Jak mnie nie pozbawią życia, to mnie nie złamią – zapewnia.

– Z uwagi na dobro postępowania przygotowawczego nie udzielamy bliższych informacji co do przedmiotu i zakresu prowadzonych czynności – odpowiada nam Prokuratura Krajowa.

Groźby wobec biznesmena były kierowane latem tego roku, wkrótce po tajemniczej śmierci boksera Dawida Kosteckiego (to Marek. K. namówił go do zeznań przeciwko podkarpackim sutenerom). Chodzi o braci Jewgienija i Aleksieja R., którzy przez kilkanaście lat zajmowali się seksbiznesem, prowadząc agencje towarzyskie. Działali bezkarnie, ponieważ parasol ochronny zapewniali im m.in. policjanci dawnego CBŚ, którzy ich ochraniali i sami korzystali z prowadzonych przez sutenerów „przybytków" – o czym wielokrotnie pisała „Rzeczpospolita".

– Układ podkarpacki nie został do końca rozbity, wiele osób do niego należących ma się dobrze i ma swoich ludzi w różnych służbach i urzędach. Daniel Ś. do dziś nie ma aktu oskarżenia, a wobec mnie trwa festiwal kombinacji, by mnie zastraszyć i uniewiarygodnić jako świadka – mówi nam Marek K. I dodaje: – Wiem, że ludzie z „układu" usilnie szukają na mnie haków, czyli „wojna trwa". Nic na mnie nie znajdą, bo ja w odróżnieniu od nich nie jestem przestępcą – podkreśla biznesmen.