Zamknięta S7 po wypadku. Ryzyko wybuchu cysterny z tlenem

- Trasa Gdańsk - Warszawa jest zamknięta w obu kierunkach. Służby kierują jadących trasą na objazdy, od węzła Nidzica Południe do węzła Powierż – informowała st. sierż. Alicja Pepłowska, oficer prasowa Komendy Powiatowej w Nidzicy. Utrudnienia mogą potrwać do godzin nocnych.

Do zdarzenia doszło ok. godz. 13:30 na jezdni w kierunku Olsztyna. Wówczas auto osobowe zderzyło się z cysterną przewożącą tlen. Doszło do uszkodzenia cysterny.