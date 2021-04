Afera podkarpacka. Kto osądzi korupcję w Rzeszowie

Osiem miesięcy temu do sądu wpłynął akt oskarżenia przeciwko sześciu byłym funkcjonariuszom elitarnej policyjnej jednostki oskarżonym o korupcję – odpowiedzą za to, że za łapówki od właścicieli agencji towarzyskich latami przymykali oko na ich seksbiznes oparty również na handlu kobietami sprowadzonymi z Ukrainy, Białorusi, Dominikany. Jednak mimo upływu czasu nie tylko nie wiadomo, kiedy proces ruszy, ale i tego, który sąd go poprowadzi. Sąd Okręgowy w Tarnowie, gdzie trafił akt oskarżenia, ostatecznie uznał, że jest niewłaściwy.

Na ławie oskarżonych mają zasiąść: Krzysztof B. – były szef zarządu CBŚP w Rzeszowie, któremu bezpośrednio podlegali Daniel Ś. (jako naczelnik wydziału do zwalczania przestępczości ekonomicznej), Damian W. (wieloletni naczelnik wydziału do zwalczania przestępczości narkotykowej), Piotr J. – naczelnik przemyskiego wydziału zarządu CBŚP z Rzeszowa. Zarzuty postawiono również Ryszardowi J., szefowi policyjnego Biura Spraw Wewnętrznych, oraz również wywodzącemu się z policji Robertowi P. (byłemu szefowi delegatury CBA w Rzeszowie).

Dzięki policyjnej ochronie pochodzący z Ukrainy bracia Aleksiej i Jewgenij R. byli nietykalni przez 16 lat – aż do 2017 r. Sam tylko Daniel Ś. miał przyjąć co najmniej 40 łapówek (od 2000 r. do lutego 2016 r., gdy wpadł), m.in. do dyspozycji dwupoziomowy „biały apartament" w hotelu w Świlczy do imprez z prostytutkami i striptizerkami, z których korzystał latami za darmo. Policjanci (teraz już eks) mieli także korzystać z fundowanych im posiłków, whisky i tańców striptizerek. Ś. miał zdradzać też służbowe tajemnice.