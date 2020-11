Sąd: Clint Eastwood nie będzie zeznawał na procesie zamachowca

Proces Ayouba el Khazzaniego rozpoczął się przed sądem w Paryżu w poniedziałek. 31-letni obywatel Maroka oskarżony jest o to, że 21 sierpnia 2015 r. na dworcu w Brukseli wsiadł do pociągu z zamiarem dokonania zamachu. Mężczyzna był uzbrojony w pistolet i karabinek Kałasznikowa. Zdaniem oskarżycieli, biorąc pod uwagę liczbę posiadanej przez niego amunicji, al Khazzani mógł zabić nawet 300 osób. Oskarżonemu grozi dożywocie. W pociągu postrzelił on jedną osobę.

Napastnika powstrzymali pasażerowie, trzej Amerykanie. Wydarzenia z pociągu, opisane w książce, stały się podstawą filmu "15:17 do Paryża" w reżyserii Clinta Eastwooda. Amerykanie, którzy zatrzymali zamachowca, zagrali w filmie główne role.